Milyonlarca Beşiktaşlı bu anı bekliyordu! İşte imzayı atan Şenol Güneş'in ilk sözleri

Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Valerien İsmael ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeniden Şenol Güneş'le anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı taraftarların beklediği imza töreni de bu sabah gerçekleştirildi. Şenol Güneş, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni dönemi hakkında açıklamada bulunan Güneş, "Planlı, programlı çalışacağız. Keyif alan ve keyif veren bir futbol istiyoruz. Ceyhun Kazancı daha önce burada çalışıyordu, onunla devam edeceğim" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bu sezon daha erken başladı. Hem Fenerbahçe, hem Başakşehir hem de Trabzonspor'un lige güçlü giriş yapmasıyla birlikte liderlikten uzakta kalan Beşiktaş, eleştirilerin odağındaki Valérien Ismael ile yolları karşılıklı olarak ayırdı.

TARAFTARLAR ŞENOL GÜNEŞ İSMİNDE BİRLEŞTİ

İsmael ile yolların ayrılmasının ardından siyah beyazlı taraftarlar, eski hocaları Şenol Güneş'i yeniden takımın başında görmek için kampanya başlattı. Taraftarların kampanyası olumlu sonuçlandı ve siyah beyazlı yönetim Şenol Güneş'i yeniden takımın başına getirdi.

KENDİSİNİ BEŞİKTAŞ'A BAĞLAYAN İMZAYI ATTI

Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ve basın mensuplarının katıldığı törende, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi de imzaladı. Güneş imzayı attıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Benim başarıya ihtiyacım var. Kulübün de başarıya ihtiyacım var. Planlı, programlı çalışacağız. Keyif alan ve keyif veren bir futbol istiyoruz. Ceyhun Kazancı daha önce burada çalışıyordu, onunla devam edeceğim" dedi.

RESMİ HESAPTAN VİDEOLU PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda ise Şenol Güneş için, "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım: