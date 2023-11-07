Milyoner'de futbolseverlere saç baş yolduran yarışmacı! 2 joker kullandığı soru olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında Hilmi Can Söğütlü isimli genç yarışmacı futbol sorusunda 2 joker kullandı. Futbolseverlerin oldukça kolay bulduğu, "Hangi maçı yerinde izlemek için gitmeniz gereken yer İskoçya'dır?" sorusunu yarışmacı seyirci ve telefon jokerini kullandıktan sonra doğru yanıtladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan futbol sorusuna yarışmacının 2 joker kullanarak cevap vermesi ekran başındaki futbolseverleri adeta çıldırttı. İskoç takımlarının sorulduğu soruya yarışmacı Hilmi Can Söğütlü, seyirci ve telefon jokerlerini kullandıktan sonra cevap verdi.

İSKOÇ TAKIMLARI SORULDU

Yarışmacı Söğütlü'ye, "Hangi maçı yerinde izlemek için gitmeniz gereken yer İskoçya'dır?" diye soruldu. Şıklarda ise Liverpool-Everton, Glasgow Rangers-Celtic, Bayer Leverkusen-Bayern Münih ve Real Madrid-Barcelona yer aldı.

FUTBOLSEVERLER EKRANLARI BAŞINDA ÇILDIRDI

Şıklarda İskoçya'nın en büyük 2 takımı yer almasına rağmen yarışmacının soruya 2 joker kullanarak cevap vermesi futbolseverleri adeta çıldırttı. Seyirci ve telefon jokerleri sonrası "Glasgow Rangers-Celtic" diyerek doğru cevabı veren Söğütlü, 20 bin lirayı almaya hak kazandı.