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Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

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Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığından dolayı bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcudan iyi haber geldi. Yandaş, tamamen iyileşti.

Yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının tedavisi için her yol denenen Mert Hakan Yandaş, sonuç alınamayınca bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcunun son durumu belli oldu.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Büyük talihsizlik yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası geçirdiği belirtilmişti. Geçtiğimiz gün Hürriyet'e konuşan kulüp kaynaklarının, "Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusunun tedavisinde son durum belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, Mert Hakan Yandaş'tan sevindiren haber geldi. Yaklaşık 1 ay tedavi gören futbolcunun tam olarak iyileştiği belirtildi.

Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

mikroplara bişey olmuş mu? üzüldûm. milyarlarca insan arasından gidip buna bulaşmak... :(

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Haber YorumlarıOktay Hocam:

Hastalıkla tek başına savaştı. ??

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Haber YorumlarıAlp AY:

yinede her şeye rağmen geçmiş olsun sevilen bir tip değil hatırlatmak isterim FUTBOL SADECE FUTBOLDUR İNGİLİZ İCADIDIR VE KÜRESEL RANT ÇETELERİBİN KONTÜROLÜNDEDİR

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Dün adamın ayağını kesiyordunuz la bugün taburcu ediyorsunuz :)))

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Haber YorumlarıKemal A55:

Bilgi: Metenolon enantat isimli ilik enjeksiyonuna uygun kanser ve kas hastalıkları tedavisi amacıyla üretilmiş yan etkilerinden dolayı yasaklanmış doping maddesidir çoğu ülkede tıbbi satışı yasak bazı ülkelerde Türkiye dahil tıbbi satışı hala yasal hastane dışı sterilizasyon sağlanmadan kullanımda ilikten yapılırsa kemik içi enfeksiyona yol açabilir

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