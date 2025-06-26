Milos Teodosic Basketbolu Bıraktı

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Sırp basketbolcu Milos Teodosic, kariyerine son verdiğini açıkladı. Kızılyıldız forması giyen 38 yaşındaki oyuncu, basketbola olan sevgisine veda etti.

Sırp basketbolcu Milos Teodosic basketbolu bıraktığını açıkladı.

Sırbistan basınına gönderdiği açıklamada tüm sevenlerinin ve taraftarlarının desteğine teşekkür eden Teodosic, "Çemberlerin altında oynanan bu büyülü oyuna olan sevgimin bir evresine veda etme vakti geldi." dedi.

Son iki yıldır Kızılyıldız forması giyen 38 yaşındaki Sırp şutör gard, daha önce Olimpiakos, CSKA Moskova, Los Angeles Clippers ve Virtus Bologna takımlarında da oynadı.

Teodosic, 2016 yılında CSKA ile EuroLeague şampiyonluğu yaşadı ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda Sırbistan Milli Takımı ile gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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