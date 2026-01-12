Haberler

Kanadalı tenisçi Raonic kortlara veda etti

Kanadalı tenisçi Milos Raonic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 35 yaşında aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Raonic, tenis dünyasında büyük başarılara imza atmıştı.

ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda 35 yaşındaki Raonic, "Zamanı geldi, tenisten emekli oluyorum. Bu, bir gün geleceğini bildiğiniz bir an, ama nedense hiçbir zaman buna hazır hissetmiyorsunuz. Şu anda olabileceğim en hazır durumdayım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde dünya klasmanının üçüncü basamağına kadar yükselen Kanadalı sporcu, 2016 yılında Roger Federer'i eleyerek Wimbledon'da final oynama başarısını göstermişti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
