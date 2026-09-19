Millwall, 14 yıl sonra West Ham ile oynadığı 100. derbide 2-2 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İngiltere Championship'in 8. haftasında Dockers derbisinde Millwall evinde karşı karşıya geldiği West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

İngiltere Championship'in 8. haftasındaki derbide Millwall ile West Ham United, The Den Stadyumu'nda karşılaştı. İki takım arasındaki rekabette 100. maç olma özelliği taşıyan bu mücadeleyle birlikte Millwall ile West Ham, 14 yıl sonra rakip oldu.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına rağmen ikinci yarıda konuk takımın bulduğu gollerle müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi. Millwall'ın gollerini 16. dakikada Caleb Taylor, 45+3. dakikada da Camiel Neghli kaydederken, West Ham'ın gollerini ise 74. dakikada Mohamadou Kante ve 80. dakikada Konstantinos Mavropanos attı. West Ham'da ayrıca Kante, 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla West Ham United puanını 15'e, Millwall da 11'e çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı