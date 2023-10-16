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Millilerimiz tarih yazdı! Üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz

A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 yenerek tarihinde bir ilki başardı ve üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Bu başarı, 2016 ve 2020'de yer alan A Milli Futbol Takımı'nın, Euro 2024'e gitmeyi de garantileyerek ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceği anlamına geliyor.