Millilerimiz tarih yazdı! Üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz
Spor Haberleri
A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 yenerek tarihinde bir ilki başardı ve üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Bu başarı, 2016 ve 2020'de yer alan A Milli Futbol Takımı'nın, Euro 2024'e gitmeyi de garantileyerek ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy göstereceği anlamına geliyor.
Konya'da Letonya'yı 4-0 yenerek Euro 2024'e gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı tarihinde bir ilki başardı. Ay yıldızlılar, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
LETONYA'YI GOLE BOĞDUK
Millilerimiz, Konya'da oynanan maçta Letonya'yı 4-0 yendi. Milli Takım'ın gollerini Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun (2) kaydetti.
20216 VE 2020'YE KATILMIŞTIK
Euro 2016 ve Euro 2020'de yer alan A Milli Futbol Takımı, Euro 2024'e gitmeyi garantileyerek tarihinde ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.