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A Milli Futbol Takımı'na San Francisco'da taraftar desteği

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, otel önünde bekleyen 100'ün üzerinde taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, taraftarlarla fotoğraf çektirip imza dağıttı.

SAN 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na otel önünde bekleyen taraftarlar destek verdi.

Millilerin konakladığı otel önünde toplanan 100'ün üzerinde taraftar, uzun süre A Milli Futbol Takımı'nın antrenmandan dönüşünü bekledi.

Ay-yıldızlı ekibin otobüsünün otele gelmesiyle birlikte tezahüratlara başlayan taraftarlar, takıma desteklerini göstererek Paraguay maçı öncesinde futbolculara moral verdi.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, takımın otele girmesinin ardından otel girişine gelerek kendilerini bekleyenlerle tek tek fotoğraf çektirip imza dağıttı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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