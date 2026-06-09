Haberler

A Milli Futbol Takımı, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki Mesa şehrinde taraftara açık ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Montella yönetimindeki çalışmada Kenan Yıldız bireysel idman yaparken, Arda Güler taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı, Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde, taraftara açık yaptığı ilk antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaptığı kampın ardından, Arizona eyaletindeki Mesa şehrinde yer alan Dünya Kupası'nda kullanacağı ana kamp merkezine gelen Türkiye, buradaki ilk antrenmanını yaptı. Antrenmanı Mesa'da yaşayan Türk taraftarların yanı sıra, farklı şehirlerden gelen vatandaşlar ve farklı ülkelerden insanlar takip etti. Arizona Athletic Grounds'ta, teknik direktör Vincenzon Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; düz koşu ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Milliler, Kenan Yıldız haricinde çalışmalarına tam kadro devam etti. Kenan Yıldız ise takımdan ayrı olarak bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın TSİ 05.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

MİLLİLERE BÜYÜK İLGİ

Milli takımın antrenmanını çok sayıda taraftar takip etti. Futbolculara sevgi gösterinde bulunup, tribünlere davet eden taraftarlar, Arda Güler'e ise özel ilgi gösterdi. Arda'nın tribünlere el sallamasının ardından tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yayla muzunu vatandaş kendi topluyor

Dağda kendiliğinden yetişiyor! Kimi satıyor, kimi ailecek tüketiyor
'Aman genel merkez duymasın' dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den 'içkili, köçekli' eğlenceye soruşturma

Eğlencenin dibine vurdular! AK Parti'den jet soruşturma
Güngören'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın davasına bugün başlanacak

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı

Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı
Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz'in aşıkları tatilde

İhanet iddiaları sonrası ilk kare! Ünlü oyuncular Bodrum tatilinde
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

Görüntüler o şehrimizden! ''Artık yeter'' deyip sokaklara indiler
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner

Kiracılar dikkat! Bakan Şimşek'ten yıl sonu için müjde