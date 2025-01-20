Üye Girişi
Haberler
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 13 yıl sonra hizmete açılıyor

Suriye'de tarihi görüntü
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Milli Yüzücü Bengisu Avcı, IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda Rekor Kırarak Şampiyon Oldu!

Milli Yüzücü Bengisu Avcı, IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda Rekor Kırarak Şampiyon Oldu!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'da düzenlenen IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta dünya şampiyonu oldu ve dünya rekorunu kırdı. Avcı, 2.52.77'lik derecesiyle altın madalya kazandı ve ikinci olan rakibine beş saniye fark attı. Şampiyonada, sıfır dereceye yakın suda ve buz parçaları ile dolu bir havuzda yarışan Avcı, yaşadıklarını tv100'de anlattı.

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'da düzenlenen IISA Buz Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta hem dünya şampiyonu oldu hem de dünya rekoru kırdı. Avcı, 2.52.77'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, ikinci olan rakibine beş saniye fark attı. Bengisu Avcı yaşadıklarını tv100'de anlattı.

Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya-Molveno'da sıfır dereceye yakın suda ve buz parçaları ile dolu bir havuzda düzenlenen IISA Buz Dünya Şampiyonası 200 metre karışıkta hem şampiyon oldu hem de dünya rekoru kırdı.

Avcı, IISA 6'ncı Buz Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta hem dünya şampiyonu olup altın madalya aldı hem de dünya rekoru kırdı. İzmirli sporcu, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen şampiyonada 2.52.77'lik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakırken ikinci olan Alman Sarahanne Richter'e yaklaşık beş saniye fark atmayı başardı. Bu derece ise kayıtlara 200 Metre Karışık Buz Dünya Şampiyonası 25-29 Yaş Dünya Rekoru olarak geçti.

MİLLİ YÜZÜCÜ BENGİSU AVCI tv100'E KONUŞTU

tv100'e konuşan Bengüsu Avcı, "Türkiye için çok yeni bir başarı. Çünkü buzda yüzmeyi daha yeni yeni duyuyoruz. Bizde takım arkadaşlarımla bence Türk kadınlarını çok güzel temsil ettik diye düşünüyorum. 3 madalyayla döndüm o yüzden çok mutluyum. Gerçekten o gün buzu kırdılar ve biz içinde yarıştık. Hem yaş grubumda Dünya şampiyonluğu elde ettim, hem de açık yaşta da Dünya üçüncülüğü aldık." ifadelerini kullandı.

"ELLERİNİZ DONUYOR"

"Girdiğiniz zaman donuyorsunuz. Elleriniz donuyor ve böyle olacağını biliyorsunuz o yüzden çok büyük mental antrenman da gerekiyor. Normal yüzmeden biraz daha farklı kuralları. Atlayarak başlamıyoruz tehlikeli olabileceği için. 100 Metreden sonra donmaya başlıyoruz ve hızlanamıyoruz da."

KAYNAK: tv100

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Spor
img

Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?
img

Sadık köpek, aylar önce ölen sahibinin gelmesini bekliyor
img

Bebeğini kar yığınına fırlatan milyarder babanın mal varlığına el konuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.