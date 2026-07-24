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Milli yelkenciler, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı

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Milli yelkenciler, Polonya'da düzenlenen Techno293 Plus (rüzgar sörfü gençlik) Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milli yelkenciler, Polonya'da düzenlenen Techno293 Plus (rüzgar sörfü gençlik) Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Sopot kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular Defne Eğrilmez 1, Nilda Elvin Evin 2 ve Bozok Balcı 1 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Bozok Balcı ayrıca organizasyonda bir bronz madalya da elde etti.

Milli sporculardan Berk Pala ile Elisa Özer gümüş madalyanın sahibi olurken, Alya Güneş Canan ise bronz madalya aldı.

Milli yelkenciler, organizasyonu 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA
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