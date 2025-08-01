Milli Yelkenciler Fransa'da Başarı Elde Etti

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Türkiye, 2025 IQ Foil Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı. Parla Kabasakal, 15 yaş altı kızlar kategorisinde dünya şampiyonu olurken, Artun Şenol gümüş madalya kazandı. Milli takım ülke sıralamasında ikinci oldu.

Milli yelkenciler, Fransa'da düzenlenen 2025 IQ Foil Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş ve üç bronz madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Brest kentindeki organizasyonda, 36 ülkeden 379 sporcu yarıştı.

Şampiyonada Parla Kabasakal, 15 yaş altı kızlar kategorisinde dünya şampiyonu olurken genel sıralamada da kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Artun Şenol, 19 yaş altı erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Nurhayat Güven, 19 yaş altı kızlar kategorisinde, İrem Metin ise 15 yaş altı kızlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli takım, ülke sıralamasında kürsünün ikinci basamağına çıktı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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