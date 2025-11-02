Milli Yelkenciler Dünya İkincisi Oldu
Türkiye, Formula Kite Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli yelkencileri ile başarı elde etti. Derin Atakan ve Derin Deniz Sorguç, yarıştıkları kategorilerde gümüş madalya kazandı.
Milli yelkenciler, Formula Kite Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya elde etti.
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Portekiz'deki organizasyonda Derin Atakan genç kadınlar kategorisinde, Derin Deniz Sorguç ise 19 yaş altında yarıştı.
İki milli sporcu da kendi kategorilerinde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor