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Milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç, 17 yaş altında dünya 3'üncüsü oldu

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Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'nda milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç, 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Deniz Özer ise genel klasmanda 13. oldu.

Dünya Gençler Formula Wing Şampiyonası'na katılan milli yelkenci Aksel Hüseyin Atınç, 17 yaş altı erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Silvaplana kasabasında düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Erkekler kategorisinde yarışan Aksel Hüseyin, 17 yaş altında 3'üncü, genel klasmanda 19'uncu oldu.

Kadınlarda mücadele eden Deniz Özer ise genel klasmanda 13'üncü sırayı aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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