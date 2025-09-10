Milli Wushuculardan Brezilya'da Başarı: 1 Gümüş, 1 Bronz Madalya
Türkiye, Brezilya'da düzenlenen 17. Dünya Wushu Şampiyonası'nda kadınlar sanda 65 kiloda gümüş ve erkekler 85 kiloda bronz madalya kazandı.
Milli wushucular, Brezilya'da yapılan 17. Dünya Wushu Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brazil şehrinde gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.
Organizasyonda kadınlar sanda kategorisi 65 kiloda yarışan milli sporcu Sudenaz Gülay gümüş, yine aynı kategori erkekler 85 kiloda mücadele eden Murat Erdem ise bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor