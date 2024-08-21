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Milli Wushucu Furkan Cebeci Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'nda Altın Madalya İle Dönmek İstiyor

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Kariyerinde 6 Türkiye, 3 Balkan, 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan Furkan Cebeci, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na hazırlanıyor. Milli takım kaptanı Furkan, altın madalya kazanmak için yoğun tempoda çalışıyor.

Milli wushucu Furkan Cebeci, Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Kariyerinde 6 Türkiye, 3 Balkan, 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan Furkan, 22-30 Eylül tarihlerinde Brunei'de düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Genç Milli Wushu Takımı ile birlikte Kastamonu'da Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren milli takım kaptanı Furkan, organizasyondan altın madalya ile dönebilmek için yoğun tempoda çalışıyor.

Wushuya ilkokul ikinci sınıfta başladığını anlatarak Furkan, "Kendime bir hedef koydum o hedefin peşinde yürüdüm. Geçen yıl İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldum. Bu yıl da inşallah koleksiyonuma dünya şampiyonluğunu eklemeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Wushunun zor bir spor dalı olduğunu ifade eden Furkan, birçok spor dalının wushuda bir araya geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim şu an kamp ortamımızdaki imkanlarımız çok iyi. Çok iyi antrenman yaptırıyorlar. Federasyon Başkanımıza ve Emrah Şahanoğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok azimli bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü bayrağımızı gönlere çekmeyi, İstiklal Marşı'mızı okutmayı istiyoruz. İkincilik, üçüncülük düşünmüyoruz, sadece şampiyonluğa odaklıyız. İnşallah ülkemize altın madalyalar kazandırmayı hedefliyoruz."

Milli takım kampında Türkiye şampiyonlarının yer aldığına işaret eden Furkan, takım halinde çok iyi olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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