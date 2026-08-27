Haberler

Milli voleybolcu Bedirhan Bülbül sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Kısmi hasar ve sıkışma tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandı, iyileşme sürecinin 6 hafta sürmesi bekleniyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Bedirhan Bülbül, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan Bedirhan Bülbül'ün sağlık durumu hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Erkek Voleybol Takımı sporcumuz Bedirhan Bülbül'ün mevcut sağ omuz ağrısı ve şikayetleri nedeniyle yapılan güncel klinik değerlendirme ve görüntüleme sonucunda, omuz eklemini ilgilendiren kas gruplarında kısmi hasar ve omuz ekleminde sıkışma bulguları tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup, iyileşme sürecinin yaklaşık 6 hafta sürmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda, tedavi ve rehabilitasyon süreci göz önünde bulundurularak Bedirhan Bülbül'ün Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarılması uygun görülmüştür."

Kaynak: AA
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Bakan Gürlek'ten eski İçişleri Bakanını yakacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz'a dev talip

Barış Alper'e dev talip! Bu takımı reddetmesi neredeyse imkansız
Gelinlik mağazası benzinle yakıldı

Gelinlik dükkanı küle döndü! En yakınındaki isim gözaltında
Sopayla öldüresiye dövdü

Sopayla geldi, ortalığı birbirine kattı
Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Selin vurduğu Nepal'de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler

Felaketi yaşayan ülkede insanlık dışı görüntü: Cesetlere yaptıkları...
Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı

Özel bir sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var