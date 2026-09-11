Milli tenisçilerden ’tarihi’ gösteri maçı

Antalya, tarihi ve kültürel mirasıyla sporu aynı noktada buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Milli tenisçiler İpek Öz ve Berfu Cengiz, tarihi Hıdırlık Kulesi'nde gösteri maçı yaptı.

Antalya'da 7–13 Eylül tarihleri arasında ilk kez düzenlenen ATİK Antalya Open WTA 125 Turnuvası için Antalya'da bulunan milli tenisçiler İpek Öz ve Berfu Cengiz, Hıdırlık Kulesi'nde düzenlenen gösteri maçında karşı karşıya geldi. Vali Hulusi Şahin'in de katıldığı etkinlik, Antalya'nın köklü değerlerinden Döşemealtı halısı üzerinde gerçekleştirildi.

"Antalya geleceğe yürüyor"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya'nın geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirasına dikkat çeken Vali Hulusi Şahin, Döşemealtı halısının Antalya'nın önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti. Şahin, "Burada mesaj şu: Antalya, her kültür öğesiyle geçmişten geleceğe yürüyor. İşte geleceği, bu gençler temsil ediyorlar" dedi.

"Tenis, Antalya'ya çok yakışıyor"

Antalya'nın tenis sporuyla da güçlü bir bağının bulunduğunu ifade eden Vali Şahin, ilk kez düzenlenen Antalya Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nın önemine değindi. Turnuvanın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Şahin, "Antalya tenis sporuyla çok hemhal bir şehir, tenis sporu Antalya'ya çok yakışıyor. Antalya olarak da buna karınca kararınca destek oluyoruz. Bu turnuva da bunun birinci adımıdır." ifadelerini kullandı.

Türk tenisinin dünya sıralamasında daha güçlü bir konuma gelmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Vali Şahin, genç sporcuların uluslararası organizasyonlarda daha fazla başarı elde edeceğine inandığını söyledi.

"Türk tenisi doğru yolda yürüyor"

Başarıya ulaşmanın temelinde kararlılık, yatırım ve emeğin bulunduğunu ifade eden Vali Şahin, Türk voleybolunun elde ettiği başarıların teniste de örnek teşkil edebileceğini belirterek, "Demek ki çalışırsanız, gerekli yatırımı yaparsanız, kararlı olursanız, fedakarlık yaparsanız, emek verirseniz sonuçlarını alırsınız. Ben Türk tenisinin de bu yolda yürüdüğünü düşünüyorum." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Antalya Valisi Hulusi Şahin de milli tenisçiler İpek Öz ve Berfu Cengiz ile gösteri maçı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı