Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 12 sıra birden atlayarak dünya 67'nciliğine yükseldi ve kariyer rekoru kırdı.
Ülkemizi yurt dışında büyük başarıyla temsil eden 23 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.
DÜNYA 67'NCİLİĞİNE YÜKSELDİ
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 67'nciliğe yükseldi. Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 12 basamak birden atladı.
ZEYNEP SÖNMEZ'DEN KARİYER REKORU
Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Stuttgart Açık Turnuvası'nda elemelerden gelerek ana tabloda son 16'ya kalan 23 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırdı.