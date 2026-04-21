Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den kariyer rekoru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 12 sıra birden atlayarak dünya 67'nciliğine yükseldi ve kariyer rekoru kırdı.

Ülkemizi yurt dışında büyük başarıyla temsil eden 23 yaşındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 67'nciliğe yükseldi. Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 12 basamak birden atladı.

Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Stuttgart Açık Turnuvası'nda elemelerden gelerek ana tabloda son 16'ya kalan 23 yaşındaki sporcu, böylece kariyer rekorunu kırdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

