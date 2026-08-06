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Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta veda etti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Maria Sakkari'ye 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda Maria Sakkari'ye 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Dünya 52 numarası Zeynep Sönmez, dünya 33 numarası Yunan raket Maria Sakkari karşısında oynadığı mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle kaybetti.

İlk turda ev sahibi ülkeden Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti.

Kaynak: AA
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