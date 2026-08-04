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Zeynep Sönmez, Kanada Açık'ta 2. Turda

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen organizasyonda dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Zeynep, dünya 118 numarası Kanadalı Rebecca Marino ile karşılaştı. Mücadeleyi 1 saat 34 dakika sonunda 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez, ikinci turda ABD'li Elvina Kalieva ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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