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Zeynep Sönmez'den Cincinnati'de Büyük Başarı

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Cincinnati kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın ilk turunda dünya 61 numarası Kasatkina ile karşılaşan Zeynep, ilk seti 6-2 kaybetti. İkinci setti 7-6 kazanan Zeynep, karşılaşmayı final setine taşıdı.

Üçüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, seti 6-3, maçı da 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi dünya 10 numarası ABD'li Amanda Anisimova olacak.

Kaynak: AA
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