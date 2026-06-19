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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de WTA 125 turnuvasında yarı finale yükseldi

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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Ladies Turnuvası'nda çeyrek finalde Belçikalı rakibini yenerek kariyerinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira da Foz Ladies Turnuvası'nda yarı finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, Figueira da Foz kentindeki organizasyonda çeyrek finalde 8 numaralı seri başı Belçikalı Jeline Vandromme'yi 7-5, 1-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli tenisçi Ayla Aksu, kariyerinde ilk kez çıktığı bu seviyedeki çeyrek final mücadelesini kazanarak büyük başarıya imza attı.

Ayla Aksu'nun yarı finaldeki rakibi, turnuvanın 4 numaralı seri başı Rus tenisçi Alina Charaeva oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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