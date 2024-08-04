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Milli Tekvandocular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Uğurlandı

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Konya'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli tekvandocu Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel için uğurlama töreni düzenlendi. Sporcular, Paris'e gitmek üzere yola çıktı.

Milli tekvandocu Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel Konya'dan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na uğurlandı.

Konya'da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli tekvandocu Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel için Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Konya Havalimanı'nda uğurlama töreni organize edildi. Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel havalimanında bayraklarla karşılandı. Bayrakların arasında havalimanına giren sporcular, işlemlerin ardından uçağa binerek Paris'e gitmek üzere yola çıktı.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, "2020 Tokyo Olimpiyatlarından sonra Taekwondo Federasyonu olarak 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmalarımıza başladık. Sporcularımız ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme hakkını kazandı. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız sporcularımız açısından çok iyi geçti. Oralarda da epey yüksek puanlar alabildik. Tekvandoda bir Avrupa elemesi ve bir de dünya elemesi var. Bizler dünya elemesinden girdik. Avrupa elemesine kalmadık. Bu da bizim için ön başarıydı. 4 yıllık süreçte güzel başarılar elde ettik. Son çalışmalarımızı da Konya'da kampta en iyi şekilde takip ederek yaptık. Şimdi de Paris'e gidiyoruz. Orada da bu değerli çalışmaları taçlandıracağız. En yüksek başarıyı elde edeceğiz" dedi.

"Olimpiyat şampiyonu olarak dönmeyi çok istiyorum"

Hazırlık süreçlerinin çok iyi geçtiğini ifade eden milli sporcu Nafia Kuş, "Hazırlık sürecimiz çok güzel geçti. 4 yıldır bu maçlar için hazırlanıyoruz. Paris Olimpiyatları serüvenimiz aslında Tokyo'dan sonra başladı. Takım olarak çok iyiyiz. Avrupa ve dünya madalyalı sporcular var takımımızda. Ben de son dünya şampiyonu unvanı ile katılıyorum. Oradan da olimpiyat şampiyonu olarak dönmeyi çok istiyorum" şeklinde konuştu.

"İnşallah yolun sonu altın madalya olur"

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ise 4 yıldır çok çalıştıklarını belirterek, "2024 Paris Olimpiyatları için yola çıkıyoruz. 8 Ağustos'ta benim maçım var. Ondan önce arkadaşlarım dövüşecek. İnşallah yolun sonu altın madalya olur. Birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dönmek nasip olur" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatice Kübra İlgün Konya Paris Spor Spor Güncel Haberler

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