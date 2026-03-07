Tekvando: ABD Açık Turnuvası

Milli para tekvandocular, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na puan veren ABD Açık Turnuvası'nda 7 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Las Vegas kentindeki turnuvada milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke altın madalya, 58 kiloda Alican Özcan gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ve Lütfiye Özdağ, 57 kiloda Gamze Özcan ile erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul ise bronz madalya aldı.

Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlar şampiyonu milli sporcu Mahmut Bozteke, ayrıca turnuvanın en iyi erkek sporcusu seçildi.