Haberler

Milli Tekvandocu Sergen Curabaz, Lise Öğrencileriyle Buluştu

Milli Tekvandocu Sergen Curabaz, Lise Öğrencileriyle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli tekvandocu Sergen Curabaz, Adana Valiliği'nin desteklediği Sosyal Dönüşüm Projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya gelerek sporun hayatlarındaki önemini vurguladı ve gençlere tekvando konusunda tavsiyelerde bulundu.

Milli tekvandocu Sergen Curabaz, Adana Valiliği himayesinde yürütülen Sosyal Dönüşüm Projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Sergen, Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, 2006 yılında futbol oynayarak başladığı spor kariyerine 2009'dan itibaren tekvandoyla devam ettiğini söyledi.

Spor yapmanın hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Sergen, "En önemli şeylerden biri sosyallik. Çok arkadaş edindim, belki dünyanın her yerinden arkadaşlarım var. Aynı kampları gördük, arkadaşlıklar kurduk." dedi.

Sergen, tekvandoya başlamak isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Sergen Curabaz, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Spor
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.