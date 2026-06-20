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Türkiye-Paraguay maçı Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda izlendi

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı maç, Antalya Kaş'taki 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda dev ekrandan izlendi. Vatandaşlar tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde maç heyecanını yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynadığı karşılaşma Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan takip edildi.

San Francisco'da Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takım, futbolseverleri Kaş'ın simge yapılarından tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda bir araya getirdi.

Gece yarısından itibaren karşılaşmayı izlemek için Antiphellos'a gelen vatandaşlar, antik tiyatroyu tamamen doldurdu.

Eşsiz deniz manzarasıyla gün doğumunu da izleme fırsatı bulan vatandaşlar, Dünya Kupası heyecanını tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği bir ortamda karşılaşmayı takip etmenin mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla ve tezahüratlarla milli takıma destek verdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
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