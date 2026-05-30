A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Riva'da taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Ferdi, Kenan, Kerem ve Mustafa tedavileri nedeniyle çalışmaya katılmazken, Hakan Çalhanoğlu bireysel antrenman yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı.

Daha sonra hücum ve defans oyuncularına yönelik taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Son bölümde ise taktik oyun oynandı.

Tedavileri süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç idmana katılmazken, kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımdan ayrı bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların idmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Milli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
