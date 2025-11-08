Haberler

Milli Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Milli Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın son günü milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi toplamda 10 madalyayla Avrupa şampiyonu yaptı.

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular ikisi altın, dört madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, böylece 4'ü altın toplam 10 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen üçüncü ve son gününde 7 sıklette yapılan müsabakalar sonunda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Şampiyonanın son gününde erkekler 61 kiloda Muhammed Ali Arslan ve kadınlar 59 kiloda Elif Esmira Özdirim altın madalya kazanırken, +59 kilodada Eylül Duru Varlık gümüş, 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlılar, genel klasman ve kadın takımı olarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Erkek takımı ise Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL

