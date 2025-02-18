Milli Sporcularımız Bakuriani 2025 EYOF'ta Bronz Madalya Kazandı

Gürcistan'da düzenlenen Bakuriani 2025 EYOF'ta başarılı olan milli sporcularımız, Erzurum Havalimanında şampiyonlar gibi karşılandı.

Gürcistan'da düzenlenen Bakuriani 2 2025 EYOF'ta (Avrupa Gençlik Olimpik Festivali), kısa kulvar sürat pateni 2000 metre bayrak yarışı finalinde mücadele eden Derya Karadağ, Nisa Nur Fidan, Berat Efe Dal ve Yusuf Miraç Uludağ'dan oluşan milli takımımız; 2: 55.823'lük toplam derecesiyle bronz madalya kazanmıştı. Yarışmalarda bireysel dalda ise Berat Efe Dal 1000 metrede bronz madalya alarak ülkemizi gururlandırmıştı. Gürcistan'da düzenlenen Bakuriani 2025 EYOF'ta ülkemizi kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000m finalinde temsil eden milli sporcumuz Berat Efe Dal, elde ettiği 1: 33.302 derecesi ile gelecek için umut verdi.

Başarılı sporcularımız için Erzurum Havalimanında bir karşılama programı düzenlendi. Karşılama programına; Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Naci Korucu, Köksal Kaçmaz ve Zekeriya Deniz, Buz Pateni Federasyonu İl Temsilcisi Emre Ertan, Gençlik Spor Şube Müdürü Vahit Albayrak, THOM Müdürü Muzaffer Kaya, milli takım antrenörleri, veliler ve sporcular katıldı. Davul zurna ve çiçeklerle karşılanan sürat patenciler, havalimanında gurur anları yaşadı. Sporcuların aileleri ve short track sporcuları konfeti patlatarak EYOF fatihleri lehine tezahürat yaptı. - ERZURUM