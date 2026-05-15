Milli sporcular, Dünya Para Elite Masa Tenisi Serisi'nde 6 madalya kazandı

Milli sporcular, Dünya Para Elite Masa Tenisi Serisi'nin Lasko ayağını 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Lasko kentindeki organizasyonda çift kadınlar klas 10 kategorisinde İrem Oluk ve Faten Elelimat ikilisi gümüş, çift erkekler klas 8 kategorisinde Abdullah Öztürk ve Kim Young-Gun bronz, karışık çiftler klas 10 kategorisinde de Ali Öztürk ve İrem Oluk ekibi bronz madalya elde etti.

Organizasyonda tek erkekler sınıf 4-5 kategorisinde Abdullah Öztürk ile tek kadınlar sınıf 4-5'te İrem Oluk, altın madalya kazandı.

Tek kadınlar sınıf 7 kategorisinde Kübra Korkut ise gümüş madalya aldı.