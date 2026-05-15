Milli sporcular, Dünya Para Elite Masa Tenisi Serisi'nde 6 madalya kazandı

Dünya Para Elite Masa Tenisi Serisi'nin Lasko ayağında milli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Lasko kentindeki organizasyonda çift kadınlar klas 10 kategorisinde İrem Oluk ve Faten Elelimat ikilisi gümüş, çift erkekler klas 8 kategorisinde Abdullah Öztürk ve Kim Young-Gun bronz, karışık çiftler klas 10 kategorisinde de Ali Öztürk ve İrem Oluk ekibi bronz madalya elde etti.

Organizasyonda tek erkekler sınıf 4-5 kategorisinde Abdullah Öztürk ile tek kadınlar sınıf 4-5'te İrem Oluk, altın madalya kazandı.

Tek kadınlar sınıf 7 kategorisinde Kübra Korkut ise gümüş madalya aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
