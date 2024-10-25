Milli Sporcular Selçuk Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu

Selçuk Üniversitesinde düzenlenen söyleşide Milli Tekvandocu Gamze Gürdal ve başarılı sporcu Mehmet Sami Saraç, öğrencilerle buluştu. Milli sporcular, sporun özgüven ve sosyalleşmeye önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, hayatın zorluklarıyla başa çıkmayı öğrettiğini belirtti.

Selçuk Üniversitesi, sporun engelleri nasıl aşabileceğini vurgulayan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında Kadınlar 57 kilo para tekvandoda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Gamze Gürdal ve erkekler +80kg son 16 turunda mücadele etme başarısı gösteren milli sporcu Mehmet Sami Saraç, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi. Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Güler, engelli bireyler için temel sorunun, toplum olarak oluşturulan engeller olduğunu belirtti. Güler, "Üniversitemizdeki hiçbir engelli öğrencimizi geride bırakmadan onların hedeflerine ulaşmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz" dedi.

" Spor, özgüven ve sosyalleşmeye büyük bir katkı sunuyor"

Sporun hayatındaki dönüştürücü etkisini anlatan milli tekvandocu Gamze Gürdal, sporla tanışmasının ardından yaşadığı toplumsal mücadelesini paylaştı. Her zaman insanlara ilham vermeye çalıştığını belirten Gürdal, "Okulda kendimi bir elçi gibi hissediyorum, çünkü gittiğim her yerde bir farkındalık oluşturuyorum. Çok fazla okudum, kendimi geliştirdim. Çok sayıda insanla iletişim kurdum. Sadece spor değil; sanat, resim, müzik gibi birçok alanda da bir şeyler yapabiliriz. Ama neden yapamayacağımızı düşünüyoruz?" şeklinde konuştu.

Sporun kendisine kazandırdığı en büyük değerlerden birinin yalnız olmadığını fark etmek olduğunu söyleyen Gürdal, Türkiye Şampiyonası'nda diğer engelli sporcularla tanıştığında bu duyguyu derinden hissettiğini belirtti. Gürdal, "Benim gibi olan başka insanlarla tanışmak bana büyük bir özgüven kazandırdı. Artık kendimi saklamıyorum, çünkü bu benim normalim ve hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum" diye konuştu.

Gamze Gürdal, sporun özgüven ve sosyalleşme açısından büyük bir katkı sunduğunu belirterek gençlere de sporla tanışmaları tavsiyesinde bulundu.

"Toplumsal hayatta daha aktif bir rol üstlendik"

5 yaşında geçirdiği kaza sonrası babasının desteğiyle sosyal hayata katılmaya başladığını belirten başarılı milli sporcu Mehmet Sami Saraç, elde ettiği başarıların temelinde ailesinin özverisinin yattığını ifade etti. Spor kariyerinde kazandığı derecelerle birlikte devletin davet ettiği çeşitli organizasyonlara katıldığını söyleyen Saraç, "Takım kamplarında yaşadığımız hatıralarımız, motivasyonumuzu arttırıyor. Kendi aramızda şakalaşarak gördüğümüz zorluklar karşısında daha çok şükretmeye başladık" dedi.

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Güler tarafından milli tekvandocu Gamze Gürdal'a ve milli sporcu Mehmet Sami Saraç'a teşekkür belgesi verildi. - KONYA