Milli sporcular Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele etti

Milli sporcular, Polonya'da düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Sporları Federasyonu (IWAS) Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda mücadele etti. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da 2 gündür devam eden IWAS Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, tamamlandı. Organizasyonda epe ve flöre A kategorilerinde Hakan Akkaya ile Elke Lale Van Achterberg piste çıkarken; kadınlar kılıç A kategorisinde ise Şenay Güner mücadele etti. Kupada Hakan Akkaya flöre A kategorisinde 10'uncu, epe A kategoride ise 18'inci oldu. Elke Lale Van Achterberg ise flöre A kategorisinde 16'ncı, epe A kategorisinde ise 26'ncı sırada yer aldı. Öte yandan Polonya'da ilk müsabakasına katılan Şenay Güner, organizasyonda kalifike olarak paralimpik tekerlekli sandalye eskrim branşına kabul edildi. Milli sporcu ilk müsabakasını kadınlar kılıç A kategorisinde 32'nci sırada tamamladı.