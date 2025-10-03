Milli Sporcular Hırvatistan'da Altın Madalya Kazandı

Milli sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentinde devam eden organizasyonda Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Çağrı Yılmaz'dan oluşan milli takım, 25 metre tabanca P3 kategorisinde yarıştı.

Milliler, topladıkları bireysel puanlarla takım halinde şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.