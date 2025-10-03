Haberler

Milli Sporcular Hırvatistan'da Altın Madalya Kazandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın 25 metre tabanca P3 kategorisinde yarışarak altın madalya kazandığını açıkladı.

Milli sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Osijek kentinde devam eden organizasyonda Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Çağrı Yılmaz'dan oluşan milli takım, 25 metre tabanca P3 kategorisinde yarıştı.

Milliler, topladıkları bireysel puanlarla takım halinde şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
