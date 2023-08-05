Milli Sporcular FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı
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Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda milli sporcular cirit atma, yürüyüş ve üç adım atlama branşlarında toplam 4 altın madalya kazandı. Eda Tuğsuz, cirit atma branşında altın madalya kazanırken, Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez yürüyüş branşında altın madalya elde etti. Tuğba Danışmaz ise üç adım atlama branşında dünya şampiyonu oldu ve rekor kırdı.
FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda yarışan milli sporcular 4 altın madalyanın sahibi oldu.
Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen şampiyonada milli atletler cirit atma, yürüyüş ve üç adım atlama branşlarında toplam 4 altın madalya kazandı.EDA TUĞSUZ ALTIN'A UZANDICirit atma branşında yarışan Eda Tuğsuz, finalde elde ettiği 59.05'lik derecesiyle mücadelesini zirvede noktalayarak şampiyon oldu ve altın madalyaya ulaştı. Bu kategoride yarışan diğer milli sporcu Esra Türkmen ise 56.00'lık derecesiyle dördüncü oldu.Erkekler 100 metre finalinde piste çıkan milli atlet Kayhan Özer ise 6'ncı sırada yer aldı. Özer, 10.25'le sezonun en iyi derecesine imza attı.SALİH VE MERYEM'DEN ÇİFTE ALTINOrganizasyonda yürüyüş branşında Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'den 1'er altın geldi.Kendi branşlarında 20 kilometreyi Salih Korkmaz 1: 23.40 derecesi ile Meryem Bekmez ise 1: 33.53 derecesi ile bitirdi ve zafere ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.TUĞBA DANIŞMAZ'DAN HEM ALTIN HEM REKORÇin'de düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda yarışan Tuğba Danışmaz, üç adım atlama branşında dünya şampiyonu oldu.Danışmaz, piste çıktığı üç adım atlama 14.31'lik atlayışı ile kendisine ait eski rekor olan 14.16'yı geliştirdi ve dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor