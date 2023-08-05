Milli Sporcular FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda milli sporcular cirit atma, yürüyüş ve üç adım atlama branşlarında toplam 4 altın madalya kazandı. Eda Tuğsuz, cirit atma branşında altın madalya kazanırken, Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez yürüyüş branşında altın madalya elde etti. Tuğba Danışmaz ise üç adım atlama branşında dünya şampiyonu oldu ve rekor kırdı.