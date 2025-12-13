Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 1'i altın 5 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde kadınlarda 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 57 kiloda Rüya Diler altın, Mümüne Nur Göz ise gümüş madalya aldı. 49 kiloda Mülkiye Ece Ulusoy, 62 kiloda Dilara Şirin ve 73 kiloda Yüsra Ersin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, üç gün sonunda şampiyonada 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 11 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkeklerde 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.