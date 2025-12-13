Haberler

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, kadınlarda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı. Türkiye, şampiyonanın ilk üç gününde toplamda 11 madalya elde etti.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 1'i altın 5 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde kadınlarda 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar 57 kiloda Rüya Diler altın, Mümüne Nur Göz ise gümüş madalya aldı. 49 kiloda Mülkiye Ece Ulusoy, 62 kiloda Dilara Şirin ve 73 kiloda Yüsra Ersin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, üç gün sonunda şampiyonada 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 11 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkeklerde 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu ilimizde amortisman süresi düştü
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

14 ay sonra sahalara geri döndü! Yaptığıyla tüm stattan alkışı aldı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
title