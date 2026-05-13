Milli taekwondoculardan 5 madalya

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türk sporcular 5 madalya kazanarak toplam madalya sayısını 17'ye çıkardı. Yusuf Yünaçtı altın, Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, Hatice Kübra İlgün, Zehra Orhan ve Emre Bulgur bronz madalyaların sahibi oldu.

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde taekwododa 4 para taekwondoda ise 3 sıklette müsabakalar yapılırken, 10 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli sporcular üçüncü günde, 1 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Para taekwondo erkekler 70 kiloda mücadele eden Yusuf Yünaçtı altın madalya kazanmayı başardı. Taekwondoda kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalyanın sahibi oldu. Para taekwondoda kadınlar 65 kiloda Zehra Orhan ile erkekler 80 kiloda Emre Bulgur da bronz madalya elde etti.

Müsabakaları Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da takip etti ve milli takımı destekledi.

Türkiye ilk üç gün sonunda, 5 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplamda 17 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın son gününde 4 taekwondocu ve 4 para taekwondocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
