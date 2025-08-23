Milli Sporcular Avrupa NoGi Jujitsu Şampiyonası'ndan 5 Madalya ile Döndü
Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Avrupa NoGi Jujitsu Şampiyonası'nda Türkiye, 21 ve 18 yaş altı kategorilerinde toplam 5 madalya kazandı. Nisa İnce ve Nurefşan Pala gümüş, Ayşegül Ay, Sude Nas Çavultu ve Eda Geçi ise bronz madalya elde etti.
Avrupa NoGi Jujitsu Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 21 ve 18 yaş altı kategorilerinde 5 madalya kazandı.
Hırvatistan'ın Zadar kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden jujitsucular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.
Nisa İnce (18 yaş altı kadınlar 57 kilo) ve Nurefşan Pala (18 yaş altı kadınlar 63 kilo), Avrupa 2'ncisi oldu.
Ayşegül Ay (21 yaş altı kadınlar 70 kilo), Sude Nas Çavultu (18 yaş altı kadınlar 52 kilo) ve Eda Geçi (18 yaş altı kadınlar 70 kilo) ise bronz madalya aldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor