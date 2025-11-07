Haberler

Milli Sporcular Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nda 21 Madalya Kazandı

Milli Sporcular Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nda 21 Madalya Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nın 3. günü sona erdi. Alanya'da düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak toplamda 21 madalya ile başarısını sürdürdü.

Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nda milli sporcular 21 madalya kazandı.

Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nın 3. günü sona erdi. Alanya'nın ev sahipliğinde 5-9 kasım tarihleri arasında düzenlenen şampiyona kapsamında bugün Triathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları düzenlendi. Milli sporcular günün sonunda; 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 21 madalya kazanarak şampiyonadaki madalya hegemonyasını sürdürdü.

Milli sporcuların çeşitli kategorilerde kazandığı madalya tablosu ise şöyle oluştu:

Altın madalya

Mix Bayrak

Asya Saat - Gökhan Uraz Altun (U9 Mix)

Deniz Cantürk-Mehmet Deniz Özgül (U11 Mix)

Zeynep Dilara Ünlü - Kerem Batur Genç (U13 Mix)

Elif Ecem Öztürk - Mehmet Doruk Özkan(U15 Mix)

Tuana Özgür-Arda Meriç (U17 Mix)

Kadınlar Bayrak

Defne Cengiz - Deniz Cantürk (U11 Kadın)

Zeynep Dilara Ünlü -Esma Bahtiyar (U13Kadın)

Elvin Aydemir- Eda Bedir (U15 Kadın)

İpek Akşın - Sidal Aslan (Büyükler Kadın)

Erkekler Bayrak

Enes Berke Taşkan-Muhittin Karahan Koç (U11 Erkek)

Nevzat Ata Saat- Kerem Batur Genç (U13 Erkek)

Serhan Efe Uçarı - Mehmet Doruk Özkan (U15)

Arda Meriç-Muhammed Emir Kurtulan (U17 Erkek)

Jan Demir Vurdum - Eren Kıvanç Taşyaran (Genç Erkek)

Gümüş madalya

Mix Bayrak

Yaren Kalender-Nurettin Can Salcı (U19)

Yağmur Malkoç -Barış Doğu Çelik (Junior)

Sıdal Arslan - Mert Toprak Temiz (Büyükler)

Kadınlar Bayrak

Tulya Kesebir -Tuana Özgür (U17 Kadın)

Erkekler Bayrak

Alptuğ Ulaş - Ali Akaydın (Büyükler Erkek)

Bronz madalya

Kadın Bayrak

Alis Müftüoğlu - Neva Sönmez (19 Kadın)

Yağmur Malkoç - Nilsu Mutlu (Genç Kadın) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Bülent Ersoy ve Cengiz İmren bu akşam Günay Ankara'da

Türk müziğinin iki dev ismi bu akşam aynı sahnede buluşuyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.