Milli kürekçilerden dünya dördüncülüğü

Bulgaristan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular, erkekler iki çifte kategorisinde dünya dördüncülüğü elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plovdiv kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 55 ülkeden 660 sporcu, 14 tekne sınıfında yarıştı.

Erkekler iki çifte (JM2x) kategorisinde yarışan Kaan Korkmaz ve Muhammed Eren Aykut, yarı final yarışını 6.31,31'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak finale yükseldi.

Milli sporcular, organizasyonu dünya dördüncüsü olarak tamamladı.

Türkiye'nin 4 tekne sınıfında 9 sporcuyla temsil edildiği organizasyon, final yarışları ve madalya törenlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA