Milli sporcu, Türkiye'ye ilki yaşattı! Dev yarış sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı
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2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Büyük zaferi sonrası milli sporcunun yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bugün 1000 metre final yarışı gerçekleştirildi.
TÜRKİYE'NİN İLK MADALYASI
Milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalinde 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa 3'ncüsü olarak Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.
BÜYÜK SEVİNÇ
Tarihi zafer sonrası büyük sevinç yaşayan Furkan Akar'ın duygusal anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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