Milli sporcu Sinem Francisca Tous Servera, 2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Finalleri'ni 49. sırada tamamladı
Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen 2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Finalleri'nde elit kadınlar kategorisinde yarışarak 49. sırada yer aldı. Sinem, parkuru 2 saat 1 dakika 13 saniyeyle tamamladı ve 2024 Paris Olimpiyatları için baraj puanı elde etti.
Milli sporcu Sinem Francisca Tous Servera, 2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Finalleri'ni 49. sırada tamamladı.
Dünya Şampiyonası Finalleri, 22-24 Eylül'de İspanya'nın Pontevedra kentinde gerçekleştirildi. Elit kadınlar kategorisinde yarışan Sinem, yüzme bisiklet ve koşudan oluşan parkuru 2 saat 1 dakika 13 saniyeyle 49. sırada bitirdi.
Milli triatlet Sinem, dünya genel klasmanında 2024 Paris Olimpiyatları baraj puanı içinde yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor