Milli sporcu Sinem Francisca Tous Servera, 2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Finalleri'ni 49. sırada tamamladı

Milli triatlet Sinem Francisca Tous Servera, İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen 2023 Dünya Triatlon Şampiyonası Finalleri'nde elit kadınlar kategorisinde yarışarak 49. sırada yer aldı. Sinem, parkuru 2 saat 1 dakika 13 saniyeyle tamamladı ve 2024 Paris Olimpiyatları için baraj puanı elde etti.