Milli sporcu Salih Korkmaz, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda olimpiyat kotası aldı

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Salih Korkmaz, 20 KM yürüyüşte 1:19.49'luk derecesiyle yarışı tamamladı ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota aldı.

Milli sporcu Salih Korkmaz, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20 KM yürüyüşte 1: 19.49'luk derecesi ile olimpiyat kotası aldı.

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de bugün başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Salih Korkmaz, 20 KM yürüyüşte yarıştı. Korkmaz, 1: 19.49'luk derecesi ile yarışı 16. sırada tamamladı. Milli sporcu böylece, 2024 Paris Olimpiyatları için kota aldı. - İSTANBUL