Milli sporcu Mert İbrahim Özel, Atıcılık Gençler Federasyon Kupasında üçüncü oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Mert İbrahim Özel, Avrupa ikincisi olarak başarılı bir performans sergilediği Atıcılık Gençler Federasyon Kupasında üçüncü oldu. Şampiyona dönüşünde İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından tebrik edilen sporcu ve antrenörü, başarılarının devamını diledi.