Milli sporcu Mert İbrahim Özel, Atıcılık Gençler Federasyon Kupasında üçüncü oldu
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Mert İbrahim Özel, Avrupa ikincisi olarak başarılı bir performans sergilediği Atıcılık Gençler Federasyon Kupasında üçüncü oldu. Şampiyona dönüşünde İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından tebrik edilen sporcu ve antrenörü, başarılarının devamını diledi.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu, Avrupa ikincisi Milli sporcu Mert İbrahim Özel, Sefa Bayraktar Atıcılık Gençler Federasyon Kupasında üçüncü oldu.
Şampiyona dönüşü başarılı sporcu Antrenörü Mehmet Avcı, Kulüp Başkanı Nihal Sert ve Şube Müdürü Ahmet Metin ile birlikte Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti. Milli sporcuyu makamında ağırlayan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamı diledi. - KAYSERİ