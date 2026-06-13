Haberler

ERÜ öğrencisi Üniversiteler Dünya Şampiyonu oldu

ERÜ öğrencisi Üniversiteler Dünya Şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'da düzenlenen FISU Üniversiteler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Erciyes Üniversitesi öğrencisi İsa Taşdemir, 81 kilo erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye takım halinde de birinci oldu.

Brezilya'nın başkenti Braslia'da düzenlenen FISU Combat Sports Üniversiteler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda milli sporcu ve Erciyes Üniversitesi öğrencisi İsa Taşdemir, 81 kilo erkekler kategorisinde dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Brezilya'nın başkenti Braslia'da gerçekleştirilen FISU Combat Sports Üniversiteler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi milli sporcu İsa Taşdemir büyük bir başarıya imza attı. 81 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden Taşdemir, final karşılaşmasında Çek Cumhuriyeti'nden rakibini mağlup ederek Üniversiteler Dünya Şampiyonu oldu. Bu sonuçla Türkiye'ye şampiyonadaki dördüncü altın madalyayı kazandıran başarılı sporcu, Türk sporunun gururu oldu. Şampiyonada altın madalya kazanan diğer milli sporcular ise Sudenur Basancı, Yasin Muhittin Can ve Özlem Melek Korkmaz oldu.

Elde edilen başarılarla Türkiye, takım halinde de Dünya Şampiyonu unvanını kazandı.Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu yaptığı açıklamada, "Sporcumuz İsa Taşdemir'i ve antrenörü Yücel Haspolat hocamızı gönülden tebrik ediyorum. İsa'nın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Tebrikler bizim çocuklar, tebrikler Türkiyem" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı

16 yıllık korkunç sır çözüldü: Katil anne ve teyze!
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Çağatay Ulusoy'a soğuk duş: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı

Çağatay'a büyük şok: Dizi bitti, 4 rol arkadaşı takipten çıktı
Bennu Gerede kremi önce özel bölgesine sonra yüzüne sürdü! Doktorlar ayağa kalktı

Kremi önce vajinasına sonra yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrenciler okul bahçesine alınmadı

Sınava dakikalar kala kriz! Öğrenciler içeri alınmadı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?

Açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?