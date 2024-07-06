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Milli sporcu Halime Yıldız, Tuz Gölü'nde badminton oynadı

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Aksaray'da 5 Temmuz Dünya Badminton Günü dolayısıyla milli sporcu Halime Yıldız, Tuz Gölü'nde badminton oynayarak farkındalık yaratmaya çalıştı. Yıldız, doğuştan kalça çıkıklığı nedeniyle engelli olmasına rağmen Paralimpik Badminton'da başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Halime Yıldız, "Dünya Badminton Günü"nde Tuz Gölü'nde badminton oynadı

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, - Aksaray'da 5 Temmuz Dünya Badminton Günü dolayısı milli sporcu Halime Yıldız'ın Tuz Gölü'nde gün batımında farkındalık yaratmak için hocalarıyla badminton oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Aksaray'da akraba evliliğinden dolayı doğuştan kalça çıkıklığı nedeni ile ortopedik engeli bulunan milli sporcu Halime Yıldız (44), Paralimpik Badminton SL3 Kadınlar 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları'na hazırlıklarını sürdürüyor. 5 Temmuz Dünya Badminton Günü ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na 40 gün kala idman yaparak moral depoladı.

TUZ GÖLÜNDE BADMİNTON OYNAMAK ZORMUŞ

Eskil ilçesinde gün batımında badminton idmanı yaptıklarını belirten Yıldız, "Tuz Gölü'nde badminton oynamak, Aksaray'ı Tuz Gölü'nü ve Badminton birleştirip bir farkındalık yaratmak amaçlı yaptık. Tuz Gölü'nde badminton oynamanın gerçekten çok zor olduğu gördüm. Para Badminton dünya 2'ncisi 3'üncüsü ve Avrupa oyunlarında ise birçok turnuvada 1'inci oldum. Olimpiyatlara kota da aldım. Orada hedefim ise Aksaray ve Türkiye'ye adına altın madalya kazanıp ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bunun için çok emek veriyoruz ve çok güzel bir ekibim var. Beni valimiz, belediye başkanımız destekliyor. Bende destek sağlayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Tuz Gölü Aksaray Dünya Spor Güncel Haberler

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