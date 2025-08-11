Milli Sporcu Ediz Duman, Dünya İkinciliği Elde Etti

Tekirdağ'da 8 ay önce başladığı serbest dalışta dünya ikinciliği elde eden milli sporcu Ediz Duman, bu kez altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sekiz ay önce serbest dalışa başlayan 14 yaşındaki Duman, kısa sürede kendini geliştirdi. Duman, antrenör Sertan Aydın'la çalışmalara başladıktan sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Nisan ayından düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, ardında mayısta Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Milli sporcu, mono palet kategorisinde ikinci, paletsiz kategorisinde de dünya üçüncüsü oldu.

Gelecek yıl derecelerini geliştirip dünya şampiyonu olmak isteyen Duman çalışmalarını sürdürüyor. Mili sporcu, AA muhabirine, kısa sürede önemli başarılara imza attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Serbest dalışa babasının yönlendirmesiyle başladığını aktaran Duman, "Serbest dalışa zaten uzun zamandır ilgim vardı. 4-5 senedir babamla beraber dalış yapıyordum. Türkiye şampiyonasına hazırlanma dönemi özellikle benim için çok zordu. Süre kısıtlıydı. Ekipmanlarım biraz geç zamanda elime geçti. Ondan dolayı biraz zorlu bir süreçti benim için ancak üstesinden zaten gelebileceğimi düşünüyordum, geldim de." dedi.

"Hedefim bütün dinamik branşlarında dünya şampiyonu olmak."

Duman, ilk defa katıldığı şampiyonalardan madalyayla dönmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Dünya şampiyonasında ülkesini en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Duman, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonası benim için çok güzel bir deneyimdi. Beklemediğim dereceler yaptım açıkçası. Çünkü benim kategorimdeki insanlar benden 2-3 yaş büyük insanlar. O yüzden çok bir şansımın olduğunu düşünmüyordum. Kürsüde tarif edemeyeceğim hisleri hissettim. Beklemediğim bir anda bunları yapmak gerçekten çok güzel hissettiriyor insanı. Bundan sonraki hedeflerim seneye bütün dinamik branşlarında 3 branşla da dünya şampiyonu olmak. Aynı zamanda seneye belki olmayabilir ama ondan sonraki sene 3 branşla da dünya rekoru kırmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Sertan Aydın ise, Ediz Duman'ın kısa sürede kendini geliştirerek önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Sporcusunun çok azimli olduğunu ifade eden Aydın, "Ediz dünya şampiyonasına ilk defa katılmasına rağmen bizi gururlandırdı. İki madalya kazandı. İlk defa katıldığı Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmesi umut vericiydi. Başarılarıyla adından söz ettirmeye devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.