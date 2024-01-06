Milli Sporcu Burak Demirboğa, Dünya Şampiyonası ve 2026 Kış Olimpiyatları'nda İlkleri Hedefliyor

Artistik buz pateninde üst üste 7 kez Türkiye şampiyonluğunu elde eden ve 235,33 puanla Türkiye rekorunun sahibi olan milli sporcu Burak Demirboğa, Dünya Şampiyonası ve 2026 Kış Olimpiyatları'nda "ilk"leri başarmak istiyor.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda antrenör Rana Belkıs Göçmen yönetiminde günde çift antrenman yapan 27 yaşındaki Burak Demirboğa, 8 Ocak'ta Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından 18 Mart'ta Kanada'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda da ter dökecek milli sporcu, bu organizasyonda finallere kalan "ilk" erkek Türk patenci olmak için mücadele edecek.

Samsun'da 2021'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği 235,33 puanla Türkiye rekorunun sahibi olan Burak Demirboğa, uluslararası organizasyonlarda gereken puana ulaşarak 2026'da İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na "tek erkekler" kategorisinde katılan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.

"Tüm zamanımızı buz patenine ayırıyoruz"

Burak Demirboğa, AA muhabirine, ağabeyinden görerek 4 yaşında buz patenine başladığını söyledi.

Üst üste 7 kez Türkiye şampiyonu olduğunu aktaran Burak Demirboğa, "Bunu daha önce Türkiye'de başaran olmadı. Türkiye rekoru da puan olarak bende. Emeklerimiz boşa gitmediği için çok mutluyum. Tüm zamanımızı buz patenine ayırıyoruz." diye konuştu.

Burak Demirboğa, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 5 kez Avrupa Şampiyonası'nda, 4 kez de Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiğini, Avrupa Şampiyonası'nda finallere kalmaya hak kazanan ilk erkek Türk patenci olduğunu kaydetti.

Litvanya'da 8 Ocak'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile 18 Mart'ta Kanada'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacağını, asıl hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu anlatan Burak Demirboğa, "Hocamla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Olimpiyat kota yarışları 2025 yılının mart ayında olacak. Ondan önce 2024'te Dünya Şampiyonası'nda finallere kalan ilk Türk erkek patenci olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Demirboğa, sporculuk hayatının ardından antrenör olmak istediğini belirterek, "Tüm sporcular gibi ben de olimpiyat hedefiyle başladım bu spora. Olimpiyatların ardından kariyerimin sonlarına geleceğimi düşünüyorum. 23 yılı aştı artık buz pateni hayatım. Olimpiyatların ardından antrenörlüğe geçmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Artistik buz pateninde ülke olarak son 6-7 yılda başarı çıtasının yükselmeye başlandığına işaret eden Burak Demirboğa, "Eskiden Avrupa ülkelerine kıyasla daha geride kalıyorduk. Şu an Avrupa'nın birçok ülkesini geride bıraktık. Rusya, ABD ve Japonya bu işte uzman, onlara yetişme şansımız olmadı ama ilerleyen süreçte onlara da yetişeceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Burak Demirboğa, "Tek erkekler" branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olmak istediğini dile getirerek, "Olimpiyatlara daha önce artistik buz pateninde kadınlar ve buz dansı branşlarında katılım sağlayabildik. Erkekler branşında henüz katılımımız olmadı. İlk defa bu kadar yakınız ve hazırız. Umarım 2026'da olimpiyatlara katılım sağlayabileceğiz ve ülkemizi temsil edeceğiz. Bir ilki de olimpiyatlara katılarak gerçekleştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Göçmen: "Hedefimiz olimpiyatlar"

Antrenör Rana Belkıs Göçmen, 6 yaşından beri Burak Demirboğa ile çalıştıklarını belirterek, başarı ve başarısızlıklarda beraber ter döktüklerini söyledi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilkleri başarmak istediklerini dile getiren Göçmen, "Bugüne kadar Dünya Şampiyonası'nda finallere kalamadık. Umarım bu sezon Türkiye'de bunu başaran ilk sporcu Burak olacak. Bunun çalışması içerisindeyiz. Hedefimiz olimpiyatlar, o hedefle ve disiplinle her gün çift antrenmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Olimpiyatlara gitmek bizim için büyük hedeflerden birisi çünkü bu branşta erkekler kategorisinde bu gerçekleşmedi." diye konuştu.