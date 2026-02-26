Haberler

Vefat eden milli sporcu Sevdenur Gülçiçek, Samsun'da defnedildi

Vefat eden milli softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek, Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, yakınları ve yerel yöneticilerin katıldığı tören, Acıklı Mahallesi Camisi'nde gerçekleştirildi.

Vefat eden milli softbol sporcusu 23 yaşındaki Sevdenur Gülçiçek, Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören milli softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Milli sporcunun cenazesi, ilçeye bağlı Acıklı Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Gülçiçek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
