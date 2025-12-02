Haberler

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 2 isim verdi

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 2 isim verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'nin golcü bir oyuncu transfer etmesi gerektiğini dile getirdi. Afyoncu, yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe, Güçlü bir santrfor almazsa şampiyonluk bir önceki sezonlardaki gibi hayal olur. Fenerbahçe bence Sörloth ya da Vlahovic tarzında bir forvet almalı." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sürpriz bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇAĞRISI YAPTI

Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'nin golcü bir oyuncu transfer etmesi gerektiğini, aksi halde şampiyonluğun zora gireceğini söyledi. Afyoncu, sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth ve Dusan Vlahovic tarzında forvetler alması gerektiğini belirtti.

İşte Erhan Afyoncu'nun o paylaşımı:

Galatasaray maçı bir kez daha açıkça gösterdi ki büyük takımın büyük golcüsü olur. Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamama sebeplerinden birisi iyi bir santrafor bulamamasıdır. Fenerbahçe, Niang'tan sonra kilitlenen maçları açacak, tek başına oyunu değiştirecek iyi bir santrafor bulamadı.

Rakipleri Gomez, Gomis, İcardi ve Osimhen gibi üst düzey santraforlarla oynarken Fenerbahçe, Samatta, Kemal Ademi, Allahyar, Slimani, Fernandao, Frey gibi santrforlarla oynadı. Son 15 yılda devre arasında iyi bir golcü alınabilse en az 3 şampiyonluk gelirdi. Devre arasında bu tür oyuncu almak zor. Ama çaba bile gösterildiğine pek şahit olmadık.

Fenerbahçe yöneticileri, yılları ellerindeki kalitesi pek yüksek olmayan golcülerin bir günpatlama yapacağını umut ederekgeçirdiler. Hadi birinci sene yanıldın. İkinci sene niye inatla tutacağını umut ederek zaman geçiriyorsun.

Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Türkiye'deki bol faullü maçlarda mücadele edebilecek, fiziken kuvvetli bir golcü alması lazım. Bir futbolsever olarak alınması gereken santraforun Sörloth veya Vlahovic tarzında olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi taşıyacak golcü lazım. Yoksa şampiyonluk önceki senelerde olduğu gibi hayal olur.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama

Barzani'nin silahlı peşmergeleriyle ilgili AK Parti'den açıklama
'İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın' önergesi TBMM'de reddedildi

Erdoğan ve Bahçeli de yeşil ışık yakmıştı! TBMM'de reddedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Hoca işine bak spor ve siyasetten uzak dur.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıViking:

Çok zeki biri sirtimiz yere gelmez artik ne ögrenciler yetiştirir bu?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

adı üstünde savunma üniversitesi hücumdan ne anlar:))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Erdoğan’in adamları herbokolog resmen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti

Tefecilik operasyonunda iki kişinin kimliği şoke etti
Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Ünlü ismin noel süsleri dalga konusu oldu
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Barış Kanbak'tan İstanbulspor'a 5 yıllık imza

Henüz 33 yaşında, 99 yıllık köklü kulübün başına geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Arınç'tan yorum
Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti

Düğünden bir yıl sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.