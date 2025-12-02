Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe'ye transfer önerisi: 2 isim verdi

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sürpriz bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇAĞRISI YAPTI

Erhan Afyoncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe'nin golcü bir oyuncu transfer etmesi gerektiğini, aksi halde şampiyonluğun zora gireceğini söyledi. Afyoncu, sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth ve Dusan Vlahovic tarzında forvetler alması gerektiğini belirtti.

İşte Erhan Afyoncu'nun o paylaşımı:

Galatasaray maçı bir kez daha açıkça gösterdi ki büyük takımın büyük golcüsü olur. Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamama sebeplerinden birisi iyi bir santrafor bulamamasıdır. Fenerbahçe, Niang'tan sonra kilitlenen maçları açacak, tek başına oyunu değiştirecek iyi bir santrafor bulamadı.

Rakipleri Gomez, Gomis, İcardi ve Osimhen gibi üst düzey santraforlarla oynarken Fenerbahçe, Samatta, Kemal Ademi, Allahyar, Slimani, Fernandao, Frey gibi santrforlarla oynadı. Son 15 yılda devre arasında iyi bir golcü alınabilse en az 3 şampiyonluk gelirdi. Devre arasında bu tür oyuncu almak zor. Ama çaba bile gösterildiğine pek şahit olmadık.

Fenerbahçe yöneticileri, yılları ellerindeki kalitesi pek yüksek olmayan golcülerin bir günpatlama yapacağını umut ederekgeçirdiler. Hadi birinci sene yanıldın. İkinci sene niye inatla tutacağını umut ederek zaman geçiriyorsun.

Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Türkiye'deki bol faullü maçlarda mücadele edebilecek, fiziken kuvvetli bir golcü alması lazım. Bir futbolsever olarak alınması gereken santraforun Sörloth veya Vlahovic tarzında olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi taşıyacak golcü lazım. Yoksa şampiyonluk önceki senelerde olduğu gibi hayal olur.